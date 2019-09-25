Бишкек, 25 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Киргизии поддержало многочисленные просьбы автовладельцев о снижении штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Жениш Разаков, сообщили 25 сентября в пресс-службе правительства.

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«Необходимо признать, что штрафы за отдельные виды нарушений ПДД большие, если учитывать уровень жизни и размер средней заработной платы в стране», — сказал Разаков.

По его словам, наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения останутся неизменными. Размер штрафов по незначительным видам нарушений снизят с 3000 сомов до 1000 сомов (с $43 до $14,3).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля участники заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Киргизии отметили необходимость снижения размера штрафа за превышение скорости на 20 км/ч.

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