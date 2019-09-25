Луганск, 25 сентября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В результате обстрела населённого пункта Донецкий погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

СВ ДНР ИА REGNUM Вечный огонь

По словам представителя пресс-службы, боевики 14-й бригады ВСУ открыли огонь по населённому пункту из автоматического гранатомёта и стрелкового оружия.

«Героически защищая территорию нашей Республики погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксировано три обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ. Украинские формирования использовали гаубицы калибра 152 мм, а также миномёты калибра 82 мм.

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