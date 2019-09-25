Политолог: какие регионы РФ попрощаются с губернаторами
Москва, 25 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Лучшим вариантом для Еврейского АО был бы Ростислав Гольдштейн. Территорию он знает, авторитет есть. В Архангельской области надо ставить на человека, связанного с регионом и его столицей. «Варяги» Михальчук и Орлов архангелогородцам не полюбились, а третий будет перебором, написал на своей странице в Facebook руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.
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Эксперты уверены, что глава Чувашии Михаил Игнатьев не будет баллотироваться на новый срок.
Среди возможных сменщиков Игнатьева называют депутатов Госдумы РФ Николая Малова, Олега Николаева, а также вице-премьера Коми Анатолия Князева.
Калачёв считает, что в самой Чувашии могут принять любую предложенную Кремлем кандидатуру: «Жители Чувашии — это люди дисциплинированные и законопослушные. Это территория, где варяга могут принять. В любом случае есть запрос на обновление власти. Республика находится в не лучшем социально-экономическом состоянии».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России. В преддверии выборов возможна отставка ряда губернаторов (порядка 11−14 глав регионов РФ).
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