Москва, 25 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. В вечерний час пик 25 сентября в Москве ожидаются сильные заторы на дорогах, говорится в прогнозе онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Автомобильный затор

Согласно прогнозу, в 19:00 дорожная ситуация достигнет восьми баллов, что соответствует статусу «многокилометровые пробки».

В эти минуты заторы на улицах столицы соответствуют уровню в шесть баллов. Наибольшие затруднения в центре города, Садовом кольце и ТТК. Кроме того, есть сложности у водителей на участках МКАД.