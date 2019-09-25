Рязань, 25 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Жительница Рязани предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении собственными с детьми — по данным следователей, женщина систематически избивала детей и лишала их пищи. В суде первой инстанции уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Однако прокуратура добилась пересмотра решения, сообщили 25 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Двух малолетних детей женщина заставляла стоять в углу комнаты абсолютно голыми, не давала еду, лишь изредка разрешала попить воды из-под крана. В квартире отсутствовали спальные места и постельные принадлежности, не соблюдались элементарные гигиенические нормы и иные бытовые условия. Подсудимая свою вину не признала и раскаиваться не собиралась.

«В суде первой инстанции уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, однако государственный обвинитель возражал, полагая, что в ходе судебного заседания ни представителем потерпевших, ни подсудимой не дано пояснений, каким образом заглажен причинённый вред, подтверждающие документы суду не представлены», — уточнили в прокуратуре.

Апелляционная инстанция отменила первое решение, уголовное дело направлено в суд на новое рассмотрение.