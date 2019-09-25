Калуга, 25 сентября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Калуге 25 сентября состоялось очередное заседание Городской думы. Депутатами было принято решение о компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Duma.kaluga.ru На заседании Городской думы Калуги

Проект решения о компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению был разработан с целью исполнения поручения губернатора области о недопущении роста платежей граждан, проживающих в малоэтажных домах за коммунальную услугу по отоплению. В настоящее время на территории Калуги аварийными признаны 77 малоэтажных многоквартирных домов, оборудованных централизованным отоплением, в которых проживет 2,2 тыс. человек. Перевод этих домов на индивидуальное отопление нецелесообразен, а установка приборов учёта приведёт к росту платежей даже большему, чем при оплате отопления по нормативам. В сложившейся ситуации отдельная категория граждан лишена возможности минимизировать свои расходы на оплату отопления.

Проект решения предусматривает ограничение роста размера платы за отопление для граждан, проживающих в одно‑ и двухэтажных домах, признанных аварийными в пределах 4%.

Компенсация части расходов на оплату отопления будет предоставляться гражданам в размере разницы между платой за отопление в расчётном месяце, рассчитанной исходя из норматива, утверждённого приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 20 мая 2016 № 115, тарифа поставщика тепловой энергии, действующего в расчетном месяце, и платой граждан, рассчитанной с учётом норматива, утверждённого постановлением Городской думы от 12 октября 2004 № 290, тарифа поставщика тепловой энергии, действующего в январе 2019 года, и индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению в размере 4%.

Для предоставления компенсаций потребуется выделение бюджетных средств в размере 9,3 млн рублей, в том числе 2,7 млн рублей в 2019 году и 6,6 млн рублей в 2020 году.

В рамках часа контроля была заслушана информация о ходе реализации в Калуге проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Депутатский корпус и жители Калуги обеспокоены затянувшимся ремонтом дорог областного центра, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — контракт с ООО «Липецк-дорога» был расторгнут и длительное время работы не проводились. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит выполнить ещё очень большой объём работ, а строительный сезон подходит к концу. 21 сентября был заключён контракт с новым генподрядчиком ООО «СК Бизнес-капитал», в настоящее время ремонтные работы возобновились».

Как сообщил депутатам городской голова Дмитрий Разумовский, по прогнозам городской управы ремонт дорог будет завершён к декабрю 2019 года. Контрактом завершение работ предусмотрено 1 октября, за каждый день просрочки подрядчика будут ждать штрафные санкции.

По словам директора ООО «СК Бизнес-капитал» Карена Саградяна, в ходе анализа выявлен большой объём недоработок, оставшихся от липецких подрядчиков, а также скрытых работ.

«Проектом предусмотрен ремонт магистральных улиц с интенсивным трафиком, таких как Ленина, Рылеева, Плеханова и Тульская, — отметил депутат Виктор Борсук, — именно на них подрядчику необходимо сосредоточить все усилия. Также необходимо привести в порядок пересечения отфрезерованных улиц, сделать их более пологими, так как на этих участках получает повреждения большое количество автомобилей».

Городской голова Дмитрий Разумовский предложение депутата поддержал и сказал, что соответствующая задача будет поставлена подрядчику.

«На дворе уже конец сентября, очевидно, что основные работы подрядная организация будет проводить в октябре и ноябре, а это дожди и заморозки, будет ли это учтено при выполнении работ?» — задала вопрос депутат Марина Ставиская.

Руководитель подрядной организации обещал приложить максимум усилий для соблюдения всех нормативов и требований, и сообщил, что при минусовой температуре укладка асфальта производиться не будет.

Депутат Юрий Титков напомнил руководству управления городского хозяйства о протокольном поручении: прописать в конкурсной документации не более чем недельный срок между фрезерованием дорог и укладкой асфальтового покрытия.

Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков сообщил депутатам, что в следующем году при реализации проекта БКД будут утверждаться чёткие план-графики, за невыполнение которых с подрядчиком будет расторгаться контракт.

«Ремонт улиц Баженова, Королева и Октябрьской выполнен в полном объёме, по 12 дорогам работы выполнены частично, тем не менее, эти объекты были включены в конкурсную документацию, не получится ли так, что новый генподрядчик получит деньги за работы, выполненные ООО «Липецк-дорога»? — задал вопрос депутат Юрий Титков.

Городской голова Дмитрий Разумовский заверил депутатов, что оплачены будут только фактически выполненные работы.

Виктор Борсук также затронул вопрос формирования перечня дорог для ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году. «В план ремонта на следующий год включена улица Чижевского, и не включена улица Огарева, которая является продолжением улицы Чижевского и находится в гораздо худшем состоянии, необходимо скорректировать программу ремонта, — уверен депутат Титков. Вопрос будет рассмотрен с участием специалистов министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Также депутаты Городской думы обсудили ситуацию с ремонтом дворовых территорий по программе «Городская среда».

Как сообщил руководитель подрядной организации ООО «СПК-ВЕК», в настоящее время завершены работы по ремонту и благоустройству 51 двора из 60 предусмотренных программой. В четырёх дворах укладка асфальта начнётся 26 сентября, в пяти — 28 сентября. Завершить все работы планируется до 1 октября. По состоянию на 25 сентября общественными комиссиями принято 25 дворов.

Депутаты высказали ряд замечаний в части качества и сроков выполнения работ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов затронул вопрос ремонта двора дома № 1 по площади Победы, где после завершения работ стала скапливаться дождевая вода. Как сообщил руководитель подрядной организации, ранее через двор проходила теплотрасса, ведутся работы по фрезерованию, устройству необходимых уклонов и дренажа.

Депутат Александр Одиночников обратил внимание на ремонт двора № 19 по 1-му переулку Пестеля: асфальт был уложен, но не укатан. Как выяснилось, каток не смог проехать вдоль стены дома, и асфальт будет утрамбован вручную.

«Двор дома № 4 корпус 1 по улице Билибина разрыт уже две недели, — отметил заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов, — поступает множество жалоб от жителей, по двору очень тяжело передвигаться пожилым людям». Подрядчик заверил, что ремонт двора будет завершён на этой неделе. Информация была принята к сведению, все рассмотренные вопросы будут находиться на контроле депутатского корпуса.