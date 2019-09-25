Брешиа, Италия, 25 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Боснийский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Миралем Пьянич подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча пятого тура итальянской Серии А между «Ювенутсом» и командой «Брешиа». Об этом 25 сентября Football Italia.

Juventus.com Миралем Пьянич

По информации издания, фанаты на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии кричали в адрес боснийца слово «zingaro», означающее «цыган» или «бродяга». В ответ на это футболист забил на 63-й минуте матча гол в ворота «Брешии», который стал решающим, и помог «Ювентусу» выиграть в матче со счетом 2:1.

Отметим, это уже четвёртый случай оскорблений на расовой почве в итальянской Серии А в нынешнем сезоне. Ранее оскорблениям на расистской почве подвергались бельгийский форвард конголезского происхождения команды «Интернационале» Ромелу Лукаку, полузащитник «Милана» из Кот-д'Ивуар Франк Кесси и бразильский защитник «Фиорентины» Далберт.