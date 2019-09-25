Москва, 25 сентября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Государственное управление нацелено главным образом на обеспечение людям достойного уровня жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 25 сентября на конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

«Царь, поп и богач на плечах у трудового народа». Советская карикатура. 1918

«Главный, основной смысл — в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что при реализации большого количества ресурсов в рамках национальных проектов большое значение имеет обратная связь, отклики о работе или, напротив, сбоях в системе. Огромную роль здесь играет общественный и парламентский контроль, работа высшего органа финансового контроля — Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс ИНТОСАИ продлится в Москве до 28 сентября. Мероприятие собрало более 600 участников из 168 стран.

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