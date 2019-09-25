Горно-Алтайск, 25 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Алтай признал справедливым приговор суда первой инстанции двум бывшим полицейским за совершение должностного преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

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В июле 2017 года двое оперуполномоченных, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, избили двух местных жителей. Как сообщали в Следственном управлении СКР по региону, пострадавшие ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. По дороге у них кончился бензин, из-за чего они решили просить помощи у полицейских.

«Когда автомобиль остановился, из него вышли ранее им незнакомые сотрудники полиции в форменном обмундировании. Возмутившись тому, что гражданские лица остановили полицейскую машину, сотрудник полиции незаконно применил специальное газовое средство в отношении одного из потерпевших», — сообщили в СКР.

Затем сотрудники перевезли их в безлюдное место, где «применили насилие, явно превысив свои полномочия, действуя в группе лиц».

Оба злоумышленника были задержаны и 28 июня 2019 года приговорены к трём годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах. Верховный суд отклонил апелляционную жалобу, признав приговор справедливым.