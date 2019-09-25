Токио, 26 сентября, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Сближение РФ и КНР в области обороны беспокоит тех в Японии, кто сосредоточен на идее реванша за поражение милитаристской Японии в 1945 году и восстановлении японской военной мощи. О том, как склонность к реваншизму сочетается с поиском поводов его проявить, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

На сей раз поводом для беспокойства по поводу недостаточной милитаризованности Японии стало проведение Россией и Китаем командно-штабных учений «Центр-2019». И хотя выпустившая сообщение об этих учениях японская центральная газета «Санкэй симбун» упомянула, что кроме РФ и КНР своих военнослужащих на эти учения послали Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, тем не менее авторов статьи более всего волновали контакты Пекина и Москвы.

По мысли издания, всё происходящее между Москвой и Пекином является поводом для Токио призадуматься о наращивании военного потенциала. Кроме того, к такому же выводу подталкивает своего сателлита и заокеанский союзник в лице Дональда Трампа. Но ведь у Японии есть и другой способ уменьшить тревогу по поводу отношения с соседями по региону.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «В Японии озабочены российско-китайскими отношениями в области обороны».