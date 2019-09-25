Тула, 25 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 25 сентября.

ri Батарея отопления

«В этом году из-за аномально низкой температуры отопительный сезон в Тульской области начался на неделю раньше обычного», — сказал министр ЖКХ Олег Дючков на встрече с журналистами местных СМИ.

По данным на 25 сентября уже запущено 424 из 623 котельных, 134 из 142 (94%) тепловых пунктов. Потеплели батареи в более чем 70% школ, детсадов и больниц, отопление включили в 50% жилых домов.

Первой среди муниципальных образований региона отопительный сезон начала Тула, в большинстве городов тепло начали подавать с 23 сентября.

В пресс-службе напомнили, что на пуск котельных отводится пять дней с момента объявления отопительного сезона, системы теплоснабжения в домах должны быть отрегулированы в течение десяти дней.