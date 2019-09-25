Киев, 25 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В истории Соединённых Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, написал бывший министр украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Twitter.

Whitehouse.gov Павел Климкин

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента. Не очень весёлая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны», — написал Климкин.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Напомним, 24 сентября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрешил обнародовать стенограмму своего телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Трамп отметил, что никакого давления на Зеленского не оказывал, а все разговоры на эту тему американский президент назвал продолжением «величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времён».

Читайте также: Импичмент Трампа «уходит корнями» в 2014 год