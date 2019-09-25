Москва, 25 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на разрешение использовать данные геолокации для поиска пропавших людей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Речь идет о том, чтобы открыть доступ к геолокации мобильных операторов, чтобы найти пропавших граждан. Так, в частности, законопроект позволяет органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, без судебного решения получать доступ к месту нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, а также к геолокации абонента.

Авторы законопроекта предлагают обязать операторов сотовой связи брать с клиентов разрешение на использование персональных данных и их передачу оперативникам без судебного решения. Если гражданин не подпишет такое разрешение, то оператор связи будет не вправе заключать с ним договор.

Как отмечали депутаты профильного комитета, такие нормы создадут правовые условия для поиска пропавших людей. Так, по данным парламентариев, около 120 тыс. граждан РФ теряются каждый год, а порядка тысячи из них — погибают.

Ранее Госдума уже приняла подобный закон, направленный на поиск пропавших детей по геолокации — соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Теперь же подобные нормы предлагается распространить на всех граждан РФ. Между тем, как отметили депутаты, законопроект необходимо доработать ко второму чтению.

«Он выходит за рамки поиска людей, но всё должно быть оправданно и мотивированно… Мы видим многие технические и принципиальные вопросы», — заявил депутат Госдумы Николай Рыжак («Справедливая Россия»).