Курск, 25 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В Курской области транспортные компании и перевозчики нарушают требования транспортного законодательства. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом заявил губернатор Роман Старовойт на совещании 24 августа.

JaReD KuRsK Маршрутный автобус. Курск

Губернатору доложили, что не все перевозчики следуют утверждённым договорами маршрутам. В отношении нарушителей уже начались проверки.

Также в Курской области будут решать вопрос штрафстоянок. На территории региона их должно быть 15, однако по факту работают только семь из них.