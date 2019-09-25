Москва, 25 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Экспорт нефтепродуктов из России по итогам второго квартала 2019 года сократился более чем на 10%. Соответствующую статистику приводит Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Так, во втором квартале 2019 года РФ продала за границу 33,3 млн тонн нефтепродуктов. В ценовом выражении объем экспорта составил 16,6 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт сократился на 10,4% в количественном выражении и на 12,7% в ценовом, следует из отчёта Центробанка России.