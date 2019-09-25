Флоренция, Италия, 25 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Сильвио Берлускони является подследственным по делу об убийствах, совершенных мафией в 1993 году, передает La Stampa в среду, 25 сентября.

European People's Party Сильвио Берлускони

Дело расследуется прокуратурой Флоренции.

О привлечении Берлускони к этому расследованию стало известно во время другого процесса, проходящего в Палермо.

Берлускони подозревают в том, что он являлся одним из «скрытых» заказчиков упомянутых преступлений.