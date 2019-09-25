Сильвио Берлускони стал подследственным по делу об убийствах
Флоренция, Италия, 25 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Сильвио Берлускони является подследственным по делу об убийствах, совершенных мафией в 1993 году, передает La Stampa в среду, 25 сентября.
European People's Party
Сильвио Берлускони
Дело расследуется прокуратурой Флоренции.
О привлечении Берлускони к этому расследованию стало известно во время другого процесса, проходящего в Палермо.
Берлускони подозревают в том, что он являлся одним из «скрытых» заказчиков упомянутых преступлений.