Луганск, 25 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Попасная пострадал член украинских вооружённых формирований, заявил 25 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл во время минирования территории возле линии соприкосновения.

«Военнослужащий второго батальона 72-й механизированной бригады ВСУ младший сержант Маляренко зацепил растяжку, с гранатой Ф-1», — рассказал Филипоненко.

По его словам, боевик получил осколочные ранения и был доставлен в больницу города Северодонецк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования открыли огонь из гаубиц калибра 152 мм по населённому пункту Чернухино. Последний раз ВСУ обстреливали этот посёлок в 2015 году.

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