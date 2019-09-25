Москва, 25 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) допустил возможность отказаться от проведения на территории РФ лотереи по грин-картам США, однако настаивает на более жестких мерах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно», — заявил Слуцкий.

Он считает, что реакция на невыдачу виз участникам 74-й сессии Генассамблеи ООН должна быть более системной.