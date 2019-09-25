Ярославль, 25 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предполагает продать Ленинский рынок минимум за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на комитет по управлению муниципальным имуществом. Как сообщил председатель КУМИ Александр Асриянц, 2 октября мэрия будет предлагать депутатам муниципалитета Ярославля включить 100 процентов акций АО «Ленинский рынок» в прогнозный план приватизации. У депутатов были сомнения по поводу того, что новый собственник не сохранит профилирование объекта, но городские власти так не считают.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы на данной территории ничего, кроме рынка не появилось. Более того, я убежден, что лицо, которое купит этот объект, будет заинтересовано использовать его только как рынок, поскольку, имея все варианты, они предполагают длинную окупаемость денег», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель КУМИ Александр Асриянц.

Подготовительная предпродажная подготовка рынка проведена, само предприятие преобразовано из МУПа в акционерное общество. Начальная цена пакета акций на аукционе составит 150 миллионов рублей.

«Это же аукцион. Если будет несколько желающих и будет игра на повышение, то мы будем очень рады, если кто-то купить за 300 миллионов», — отметил Александр Асриянц.

Предполагается, что аукцион по продаже Ленинского рынка пройдет до конца этого года.