Архангельск, 25 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. До конца года в Архангельской области планируют построить более 1300 новых контейнерных площадок. На эти цели из областного и местных бюджетов будет направлено более 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

AlexChirkin Площадка для мусорных контейнеров

По данным министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, сегодня на территории региона существует 6537 контейнерных площадок. При этом для нормального функционирования новой системы обращения с ТКО необходимо построить еще столько же.

В ходе первого этапа до конца текущего года в Архангельской области создадут более 1300 мест накопления твердых коммунальных отходов. Без учета крупнейших городов области — Архангельска и Северодвинска — самое большое количество контейнерных площадок планируется создать в Вельском и Вилегодском районах, то есть там, где такой системы раньше практически не было.

Напомним, согласно территориальной схеме по обращению с отходами, в Архангельской области появится 51 объект мусорной инфраструктуры, включая три мусороперерабатывающих комплекса, 15 мусоросжигающих установок (инсинераторов) и 31 пункт временного накопления отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области после расторжения контракта с компанией «Экоцентр» объявили прием заявок по отбору нового регионального оператора. Прием заявок продлится до 16 октября.

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