Москва, 25 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. С 2010 года в Москве не растёт безработица. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на XXIII международном конгрессе организации INTOSAI (Международная организация высших органов финансового контроля).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был, скажем, в 2010 году — ничтожно мал», — сказал Собянин.

Мэр Москвы ответил, что уровень зарегистрированной в городе безработицы не превышает 0,5%. При этом только за последние годы в столице создано около полутора миллионов рабочих мест.

Также Собянин заявил, что нехватка рабочих мест не может быть значимой проблемой для мегаполисов, в которых внедряются новые технологии.