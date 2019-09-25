Хабаровск, 25 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта направили обращения губернатору Хабаровского края, в Росприроднадзор и прокуратуру региона с просьбой приостановить вырубку деревьев в районе озера Амут.

Onf.ru ОНФ призвал губернатора Хабаровского края и прокуратуру разобраться с вырубкой деревьев в бассейне реки Амут

Общественники выяснили, что в Солнечном районе под видом санитарной ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что привело к загрязнению некогда одного из самых чистых водоемов мира — озера Амут.

Эксперты ОНФ вместе с экологами обнаружили, что вода в высокогорном озере и его притоках мутная, заболочена илом, на поверхности озера находятся бревна и другой мусор, образовавшийся от лесных вырубок. Волока и лесовозная дорога проложены по левому берегу притока реки Амут, в водоохранной зоне, без сооружения мостовых переходов, это вызвало интенсивную эрозию почвы. По мнению экспертов ОНФ, к загрязнению ландшафтного памятника природы привела вырубка деревьев в водоохранной зоне. Они считают, что под видом санитарной здесь ведется вырубка в промышленных масштабах. Уничтожение защитных и рекреационных лесов хребта Мяо-Чан может привести к экологической катастрофе и уничтожению уникального природного явления, отметили общественники.

Представители Народного фронта подчеркнули, что для улучшения экологической обстановки необходимо оперативное взаимодействие общественности и природоохранных структур.

«Особо охраняемые природные территории — леса, водные объекты — необходимо беречь и охранять не только общественным организациям, но и всем нам, в том числе органам власти и контрольно-надзорным структурам. Региональное отделение ОНФ обратилось к губернатору, в Росприроднадзор, прокуратуру с просьбой приостановить вырубку лесов в бассейне реки Амут, провести экологическую экспертизу, принять меры по расширению особо охраняемой природной территории на весь бассейн водосбора уникального озера Амут, расположенного в окружении первозданной природы. Только объединившись, мы сможем обеспечить экологическую безопасность в Хабаровском крае», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.

Региональное отделение ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с озером Амут в рамках мониторинга реализации национального проекта «Экология».