Калуга, 25 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Калуге за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли, 95 пострадали. По вине пешеходов произошло 28 аварий, в которых 23 человека погибли и 27 травмированы. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 69 ДТП, четыре человека погибли, 69 пострадали. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Пешеходный переход

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Калуги в период с 23 по 30 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Инспекторы будут искать водителей, не уступающих дорогу пешеходам, а также пешеходов, которые переходят дорогу в неустановленных местах.

«Анализ ДТП показывает, что основной причиной наездов на пешеходов является грубое нарушение и несоблюдение правил дорожного движения водителями. При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — сказала Екатерина Линькова.

По сводке ГИБДД, утром 23 сентября в Калуге 31-летний мужчина, управляя автомобилем, который двигался по дворовой территории задним ходом, допустил наезд на детскую коляску, в которой находился грудной ребёнок. В результате происшествия ребёнок травмирован.