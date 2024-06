Лондон, 25 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Лондоне завершился онлайн-аукцион дома Christieʼs, на котором были выставлены работы уличного художника Бэнкси. Общая сумма сборов составила 1,122,750 фунтов стерлингов, информация размещена на сайте торгового дома 24 сентября.

QuinceMedia Аукцион

Торги прошли под названием «Бэнкси: Я не могу поверить, что вы, кретины, действительно покупаете эту фигню» («Banksy: I canʼt believe you morons actually buy this sh*t»). Фраза, давшая название аукциону, изображена на работе Бэнкси «Morons», на которой люди покупают картину с такой надписью. «Morons» была продана за 32,5 тысячи фунтов стерлингов ($40,6 тысычи).

Всего было выставлено 30 работ уличного художника, в том числе редкая версия «Девочки с шаром», где воздушный шарик изображен в золотом, а не в красном цвете. Лот купили за 395 тысяч фунтов стерлингов ($493 тысячи).

В октябре 2018 года принт «Девочка с шаром», с изображением красного шарика, продали за 1,04 миллиона фунтов стерлингов на торгах Sothebyʼs. Сразу после объявления о сделке, встроенный в раму шредер, практически уничтожил изображение. По мнению британского арт-дилера Оффер Уотермана, стоимость полотна после этого даже увеличилась: «Его стоимость выросла не столько благодаря предмету искусства самому по себе, сколько благодаря связанному с ним концептуальному событию».