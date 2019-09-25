Заводоуковск, Тюменская область, 25 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В тюменском городе Заводоуковске завершены поиски няни с младенцем. Ребёнок найден мёртвым, няня задержана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

jrperes Свеча

Напомним, в Заводоуковске 23-летняя няня днём 24 сентября ушла с сыном своих знакомых и пропала — не отвечала на звонки, не давала о себе знать. Родители шестимесячного ребёнка обратились в дежурную часть с заявлением о пропаже девушки и ребёнка вечером того же дня. Они отметили, что няня отправилась куда-то с малышом, не взяв с собой бутылочку для кормления и памперсы.

По факту СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Сейчас статью в отношении подозреваемой могут переквалифицировать.

«На данный момент неизвестно, какой характер носит смерть ребёнка. Будут проведены следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства», — сообщают в пресс-службе СК СКР по Тюменской области.