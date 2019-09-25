Ярославль, 25 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Ярославле на Добрынинском путепроводе начался демонтаж несущих конструкций моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Замене подлежат семь пролетов, на данный момент сделано четыре. Идет замена аварийных балок пролетного строения. На объекте работает 50 человек и 10 единиц техники.

Сайт мэрии Ярославля Добрынинский путепровод

«На данный момент идут работы по замене подферменников, на них будут монтироваться новые железобетонные балки. Когда работы выйдут из жилой зоны, перейдём на круглосуточную работу и увеличим численность рабочих, чтобы соблюсти сроки строительства», — сообщил представитель подрядной организации Александр Огарков.

В конце этой недели начнётся демонтаж конструкций на основном участке путепровода. На мосту будут введены дополнительные ограничения для движения. Будет работать реверсивное движение для транспорта. В ночь с 28 на 29 сентября будет на сутки перекрыто движение по путепроводу в створе улиц Добрынина и Промышленного Шоссе.

«Планируем в ночь с субботы на воскресенье частично перекрыть движение транспорта на мосту, чтобы приступить к работам на остальной части пролётного строения. Самое важное, чтобы транспорт не встал», — рассказал Александр Огарков.

Окончательно работы по реконструкции Добрынинского путепровода будут завершены к октябрю 2020 года.