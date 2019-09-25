В Ярославле на Добрынинском путепроводе началась замена несущих конструкций
Ярославль, 25 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Ярославле на Добрынинском путепроводе начался демонтаж несущих конструкций моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Замене подлежат семь пролетов, на данный момент сделано четыре. Идет замена аварийных балок пролетного строения. На объекте работает 50 человек и 10 единиц техники.
«На данный момент идут работы по замене подферменников, на них будут монтироваться новые железобетонные балки. Когда работы выйдут из жилой зоны, перейдём на круглосуточную работу и увеличим численность рабочих, чтобы соблюсти сроки строительства», — сообщил представитель подрядной организации Александр Огарков.
В конце этой недели начнётся демонтаж конструкций на основном участке путепровода. На мосту будут введены дополнительные ограничения для движения. Будет работать реверсивное движение для транспорта. В ночь с 28 на 29 сентября будет на сутки перекрыто движение по путепроводу в створе улиц Добрынина и Промышленного Шоссе.
«Планируем в ночь с субботы на воскресенье частично перекрыть движение транспорта на мосту, чтобы приступить к работам на остальной части пролётного строения. Самое важное, чтобы транспорт не встал», — рассказал Александр Огарков.
Окончательно работы по реконструкции Добрынинского путепровода будут завершены к октябрю 2020 года.