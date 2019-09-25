Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Глава Управления Национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Военнослужащий Южной Кореи

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась 24 сентября в пятизвездочном отеле Lotte New York Palace.

Известно, что стороны обсудили вопросы дипломатии и безопасности, а также договорились поддерживать тесные отношения между органами национальной безопасности.

Отметим, что ранее главы Южной Кореи и США заявили о готовности возобновить рабочие переговоры с КНДР и добиться в них существенного прогресса.

По предварительным данным, на следующей встрече Чон Ый Ён и Роберт О’Брайен обсудят дорожную карту денуклеаризации и пути достижения позитивных результатов.