Санкт-Петербург, 25 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Новые задачи, которые стоят перед РФ, в том числе в реализации национальных проектов, требуют от партии «Единая Россия» обновления, заявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на форуме «Устойчивое развитие» в Санкт-Петербурге в среду.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Формы партийной работы на протяжении всех прошедших лет не были одинаковыми, они менялись. И те задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют новых перемен в партийной деятельности. Свой 20-летний юбилей — он наступит в 2021 году, в год парламентских выборов, — партия «Единая Россия» должна встретить обновленной. Партия должна не только создавать собственные площадки, но и поддерживать работу других структур, где могут проявить себя политики завтрашнего дня, в том числе работу онлайн-площадок, дистанционные формы диалога», — сказал цитирует слова Бориса Грызлова ТАСС.

По мнению Бориса Грызлова, также крайне важно, чтобы профессиональный опыт действующих политиков-наставников передавали новому поколению политических и общественных лидеров.