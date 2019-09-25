Москва, 25 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день официальные планы частных компаний по увольнениям сотрудников снизились. Увольнение или наем трудовых ресурсов определяет не только рыночная необходимость, но и состояние макроэкономики государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможные массовые сокращения граждан РФ до конца сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Официальные данные говорят, что в России сейчас период замедления годовых темпов роста ВВП. Сейчас его оценивают в 1,6% вместо 1,8%.

Несмотря на то, что информация о сокращении персонала собирается по разным методикам, можно однозначно утверждать, что реальных цифр мы не получим в ближайшие годы.

Много сотрудники под давлением работодателей расторгают свои отношения с ним по собственному желанию или соглашению сторон, это очень распространенная практика в России.

В 2020 году численность госслужащих в России сократится на 5%, а в 2021 году — уже на 15%. На фоне предстоящей масштабной «зачистки» госсектора и стареющего населения России не факт, что частный сектор заморозит сокращений персонала.

Создание благоприятных условий для работы частного бизнеса на фоне уверенного роста экономики России может привести к созданию десятков тысяч привлекательных по уровню зарплаты рабочих мест в каждом крупном городе. Но пока такое развитие событий в краткосрочной перспективе, к сожалению, маловероятно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, организации и предприятия до конца сентября 2019 года планируют сократить, как минимум, 51,6 тыс. человек.

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