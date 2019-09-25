Самара, 25 сентября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Самарской области в течение восьми месяцев наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По словам чиновников, одной из острых проблем является проблема контроля за распространением в интернете информации, причиняющей вред здоровью и психике несовершеннолетних. Ее решение требует более детальной проработки.

Отмечается, что школы Самарской области сейчас оснащаются видеокамерами с функцией распознавания лиц. Такие камеры уже функционируют в трех школах области. По сообщению пресс-службы ведомства, до конца текущего года эта система будет установлена в 145-ти образовательных учреждениях.

Системы автоматической пожарной сигнализации смонтируют в более 300 школах, колледжах и техникумах области.

А в 700 образовательных учреждениях установят кнопки экстренного вызова полиции.