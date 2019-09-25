Женева, Швейцария, 25 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Межправительственная группа экспертов по климату (МГЭИК) из Женевы прогнозирует в недалеком будущем регулярные катаклизмы в городах, расположенных на побережье океанов. Специальный доклад о том, как будет меняться уровень Мирового океана из-за изменений климата, был опубликован 25 сентября на сайте МГЭИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По мнению экспертов, в случае дальнейшего потепления климата на Земле к 2050 году уровень океана будет повышаться, что приведет к частым чрезвычайным происшествиям в таких прибрежных городах, как Нью-Йорк, Гамбург, Гонконг и других. Также ожидается, что в течение XXI века уровень воды поднимется на 1 метр, что в 10 раз больше, чем за ХХ век. В дальнейшей перспективе уровень океана может подняться более чем на 5 метров.

Ученые утверждают, что глобальное потепление наступает из-за роста уровня углекислого газа в атмосфере, что связано с выбросами промышленных предприятий в окружающую среду.

Как передавало ИА REGNUM, Севгидромет зарегистрировал ускорение таяния морских льдов в Арктике и Антарктике.