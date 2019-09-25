Москва, 25 сентября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Защитник футбольного московского клуба ЦСКА Кирилл Набабкин должен вернуться в основную тренировочную группу команды на следующей неделе. Об этом 25 сентября сообщает sport24.

Анна Джалалян Кирилл Набабкин

Также отмечается, что 33-летний футболист, вероятно, будет включен в клубную заявку на матч второго тура Лиги Европы с командой «Эспаньол» из Барселоны.

Отметим, Кирилл Набабкин получил травму мягких тканей в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) с грозненским Ахматом (3:0). В нынешнем сезоне игрок провёл 4 матча в РПЛ и не отметился в них никакими результативными действиями.