В Оренбуржье с чиновников потребуют 3,6 млн рублей за свалку у аэропорта
Оренбург, 25 сентября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области возле аэропорта выявлена несанкционированная свалка, площадь которой 2,5 тыс. квадратных метров. На незаконной мусорке выявлено превышение ПДК вредных веществ. Кроме того, свалка находится примерно в трех с половиной километрах от взлетно-посадочной полосы, что угрожает безопасности воздушного пространства аэропорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.
По данным ведомства, свалке представляет собой скопление коммунальных, строительных, твердых бытовых отходов, отходов торговой деятельности. Выяснилось, что на мусорке зашкаливает содержание солей тяжелых металлов и бензапирена, что негативным образом сказывается на состоянии плодородного слоя почвы. В почвенных образцах выявлено превышение предельно допустимых концентраций цинка, меди, мышьяка.
В ведомстве также заявили, что чиновникам предъявят иск о компенсации вреда природе на 3,6 млн рублей. До лета 2020 года сельская администрация должна ликвидировать нелегальную свалку.