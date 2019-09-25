Оренбург, 25 сентября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области возле аэропорта выявлена несанкционированная свалка, площадь которой 2,5 тыс. квадратных метров. На незаконной мусорке выявлено превышение ПДК вредных веществ. Кроме того, свалка находится примерно в трех с половиной километрах от взлетно-посадочной полосы, что угрожает безопасности воздушного пространства аэропорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Ворон на свалке

По данным ведомства, свалке представляет собой скопление коммунальных, строительных, твердых бытовых отходов, отходов торговой деятельности. Выяснилось, что на мусорке зашкаливает содержание солей тяжелых металлов и бензапирена, что негативным образом сказывается на состоянии плодородного слоя почвы. В почвенных образцах выявлено превышение предельно допустимых концентраций цинка, меди, мышьяка.

«Постановлением Управления виновной в уничтожении плодородного слоя почвы признана администрация муниципального образования Нежинский сельский совет Оренбургского района с определением наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сказали в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

В ведомстве также заявили, что чиновникам предъявят иск о компенсации вреда природе на 3,6 млн рублей. До лета 2020 года сельская администрация должна ликвидировать нелегальную свалку.