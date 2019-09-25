Москва, 25 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Во втором квартале 2019 года экспорт сырой нефти из России сократился примерно на 10%. Соответствующие данные приведены на сайте Центрального банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По итогам второго квартала РФ экспортировала 59,5 млн тонн сырой нефти. Большая часть — 56 млн тонн пришлась на дальнее зарубежье и только 3,5 млн тонн на страны СНГ. В ценовом выражении объем проданной за границу продукции составил 29,2 млрд долларов США.

Из статистики Центробанка РФ следует, что экспорт сырой нефти из России по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился в количественном выражении на 7,8% и на 9,1% в ценовом.