Вильнюс, 25 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Рост экономики Литвы в 2020 году составит 2,5%, что будет значительно скромнее показателей этого года, объявил сегодня, 25 сентября, Банк Литвы (Центробанк) представляя экономический прогноз на следующий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Состояние экономики Литвы

По словам руководителя службы финансово-экономической стабильности ЦБ Литвы Гедиминаса Шимкуса, на экономику Литвы неизбежно повлияет экономическое напряжение в мире. При этом он выразил удивление, что до этого экономика Литвы была устойчива, однако экономические потрясения неизбежно затронут и Литву.

По его словам, пессимистично на дальнейшее развитие экономики в Литве смотрят как эксперты, так и финансовые рынки.