Рим, 25 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Голосование в парламенте Италии о сокращении его собственной численности пройдет не позднее середины октября, заявил в интервью Rtl 102.5 в среду, 25 сентября, министр по связям с парламентом Федерико Д’Инко.

Здание парламента Италии

Сокращение численности депутатов не только позволит экономить 500 млн евро на каждом составе парламента, но и ускорит процесс принятия важных для страны решений, отметил министр.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, представленному «Движением 5 звезд» (входит в состав двух последних правительств Италии), число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400.

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