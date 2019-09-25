«Срочно убрать Трампа»: Политики в США переполошились всерьез
Вашингтон, 25 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Последние сообщения относительно давления президента США Дональда Трампа на украинского лидера с целью ослабить позиции его конкурента на выборах, Джо Байдена, вынуждают даже убежденного противника импичмента сменить мнение, заявил на своей странице в «твиттере» американский конгрессмен Том Суоззи.
Подчеркивая, что всегда был противником и Трампа, и импичмента, конгрессмен поясняет причины своего скептического отношения к данной процедуре. Так, импичмент лишь больше разделит и без того разделенное общество; президент использует импичмент для укрепления своей выборной базы, напирая на то, что противникам важнее устранить его, чем решить проблемы страны; большинство жителей США — против импичмента; находящийся под республиканским контролем Сенат вряд ли поддержит импичмент; и, главное, гораздо лучше сменить не устраивающего президента выборным путем уже в 2020 году.
Однако, заявил Суоззи, последние события вокруг Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Джо Байдена заставили его изменить мнение. Предполагаемое давление Трампа на Зеленского с целью инициировать расследование против Байдена, по мнению Суоззи, «жутко напоминает» сообщения о том, как Трамп выпрашивал «иностранного вмешательства в выборы 2016 года, как задокументировано в докладе Мюллера».
Суоззи отмечает, что решение поддержать процедуру импичмента далось ему нелегко, однако его приходится принять для исполнения конституционного долга депутата.
Напомним, его коллеги объясняют свою поддержку импичмента по-разному, вплоть до стремления конгрессмена Элайджи Каммингса данным действием вписать свое имя в исторические книги о «нашем бурном времени».