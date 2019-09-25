Вашингтон, 25 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Последние сообщения относительно давления президента США Дональда Трампа на украинского лидера с целью ослабить позиции его конкурента на выборах, Джо Байдена, вынуждают даже убежденного противника импичмента сменить мнение, заявил на своей странице в «твиттере» американский конгрессмен Том Суоззи.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Подчеркивая, что всегда был противником и Трампа, и импичмента, конгрессмен поясняет причины своего скептического отношения к данной процедуре. Так, импичмент лишь больше разделит и без того разделенное общество; президент использует импичмент для укрепления своей выборной базы, напирая на то, что противникам важнее устранить его, чем решить проблемы страны; большинство жителей США — против импичмента; находящийся под республиканским контролем Сенат вряд ли поддержит импичмент; и, главное, гораздо лучше сменить не устраивающего президента выборным путем уже в 2020 году.

Однако, заявил Суоззи, последние события вокруг Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Джо Байдена заставили его изменить мнение. Предполагаемое давление Трампа на Зеленского с целью инициировать расследование против Байдена, по мнению Суоззи, «жутко напоминает» сообщения о том, как Трамп выпрашивал «иностранного вмешательства в выборы 2016 года, как задокументировано в докладе Мюллера».

Том Суоззи «Бездействие даст этому президенту (и будущим президентам) гарантию того, что их проступки не повлекут за собой наказания. Бездействие также серьезно подорвет роль Конгресса как равнозначной ветви правительства».

Суоззи отмечает, что решение поддержать процедуру импичмента далось ему нелегко, однако его приходится принять для исполнения конституционного долга депутата.

Напомним, его коллеги объясняют свою поддержку импичмента по-разному, вплоть до стремления конгрессмена Элайджи Каммингса данным действием вписать свое имя в исторические книги о «нашем бурном времени».