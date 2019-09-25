Барнаул, 25 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В аэропорту Барнаула сегодня, 25 сентября, провели масштабные учения. Судя по официальному сообщению ГУ МЧС по Алтайскому краю, они были максимально приближены к ситуации, произошедшей весной 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Речь идёт о попадании молнии в воздушное судно и последовавшего за этим сбоя навигационных систем.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Учения в аэропорту Барнаула: по легенде, в самолёт попала молния

«Согласно вводной, экипаж принял решение совершить аварийную посадку, при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту в клубах чёрного дыма — 56 пассажиров и 6 членов экипажа», — пояснили спасатели. Еще накануне посадки они покрыли слоем пены взлётную полосу, а непосредственно после «ЧП» в работе были задействованы более 120 человек личного состава и около 30 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. На воздушном судне возник пожар, 41 человек погиб. Позднее выяснилось, что спустя 15 минут после вылета в самолет ударила молния, после чего грозовая защита воздушного судна отключила генераторы.

Читайте также: Эксперты восстановили картину катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Тушение условного пожара в аэропорту Барнаула началось сегодня, 25 сентября, в 10:00 по местному времени. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие.

Читайте также: В Барнаульском аэропорту проводят тушение условного пожара