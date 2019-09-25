Вашингтон, 25 сентября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Демократы понимают, что не смогут отстранить Дональда Трампа от должности, но тем не менее стараются вредить ему даже ценой экономического ущерба для страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 25 сентября, комментируя сообщения о начале процедуры импичмента президента США.

Defense.gov Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

Как сообщалось ранее, члены Конгресса США от Демократической партии официально объявили о начале процедуры импичмента президента. Поводом стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США якобы требовал от Зеленского собрать компромат на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

«Конгрессмены-демократы, заявляя о начале процедуры отстранения президента Трампа от должности, прекрасно понимают, что в силу преобладания республиканцев в Сенате их инициатива своей основной цели не достигнет. Но они также понимают, что некоторый результат она принесёт.

Мы, например, уже узнали, что на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США американские фондовые индексы резко пошли вниз. Многие состоятельные американцы теряют свои капиталы. Между тем экономический рост — одно из достижений Дональда Трампа, которое он имеет в виду акцентировать в ходе предвыборной кампании.

Одним словом, руководство Демократической партии будет делать всё возможное — вредить экономике, подрывать международный престиж своей страны, делая выпад против её президента в день его выступления в ООН, и так далее — лишь бы «прижать» лично Дональда Трампа. Он же неспроста назвал эту возню, возглавляемую молодящейся, но неуклонно приближающейся к своему 80-летию Нэнси Пелоси, «домогательствами» (harassment).

По-моему, у «демократического», а точнее — глобалистского, истеблишмента США в отношении Дональда Трампа присутствует некий особенный, экзистенциальный, страх. Во всяком случае, его политические установки (особенно на противостояние глобализму и поддержку национального начала) грозят им серьёзнейшими последствиями.

Что же касается состояния самих демократов, то о качестве их политики можно судить уже хотя бы по коррумпированности их политиков. Выдвигать на пост кандидата в президенты США заведомого коррупционера Джо Байдена — это о многом говорит! Но избиратели, как правильно подчеркивает Дональд Трамп, «всё понимают».

Президенту США стоит пожелать успеха в противостоянии глобалистам и коррупционерам, а руководству Демократической партии — вместо «домогательств» заняться созидательной политикой и в качестве первого шага на этом пути заменить своего главного кандидата на президентский пост Джо Байдена на более серьёзную фигуру. А то неинтересно будет», — отметил Михаил Демурин.