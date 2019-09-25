Степанакерт, 25 сентября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики 25 сентября в районе 10:15 возле населенного пункта Акна сбили беспилотный летательный аппарат ORBITER-2 ВС Азербайджана, осуществляющего разведывательный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны НКР. ORBITER-2 — беспилотный летательный аппарат израильского производства. В феврале стало известно, что израильская компания Aeronautics в ближайшие два года поставит в Азербайджан новую партию беспилотных летательных аппаратов на $13 млн. Новый контракт бык заключен после расследования, начатого против компании Aeronautics министерством обороны Израиля, когда выяснилось, что в 2017 году эта компания по требованию официального Баку согласилась продемонстрировать возможности беспилотного летательного аппарата Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций, в результате чего были ранены трое армянских военнослужащих.

Пресс-служба Министерства обороны НКР Сбитый беспилотник

Подробности происшествия неизвестны, дело расследовалось на закрытых заседаниях. Местные СМИ, однако, утверждают, что сначала рядовые сотрудники компании отказались испытывать оружие против людей, однако позже в Баку отправились руководители компании и взяли на себя управление беспилотником.

Инцидент вызвал большой скандал, правоохранительные органы Израиля выдвинули против руководителей компании обвинения, а также наложили запрет на зарубежный экспорт.

В 2016 году в ходе апрельской войны в Карабахе Азербайджан беспилотником израильского производства сбил армянский автобус, в результате чего семь человек погибли.

Официальный Ереван постоянно поднимает этот вопрос в ходе двусторонних и многосторонних переговоров.

«Мы должны постоянно направлять нашим международным партнерам месседж о том, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», — сказала Нагдалян.