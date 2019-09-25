Тбилиси, 25 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Европейского совета Дональдом Туском в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 25 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Саломе Зурабишвили

«Грузия продолжает двигаться в сторону Евросоюза, и любая встреча на высоком уровне — это шанс увидеть больше Грузии в Европе и больше Европы в Грузии», — написала президент Грузии в Twitter.

Дональд Туск подтвердил Зурабишвили свою поддержку территориальной целостности Грузии и выразил надежду, что отношения между Евросоюзом и Грузией будут углубляться и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили в Нью-Йорке вопросы евроинтеграции закавказской республики, а также роль Финляндии в вопросе сближения Грузии с ЕС. Зурабишвили заявила, что партнеры должны снова поднять вопрос о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии на официальных и неофициальных встречах с представителями России.