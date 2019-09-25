Москва, 25 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Планы регионального развития могли бы стать одним из элементов постоянно рассмотрения в рамках работы Совета Федерации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Мне кажется, здесь очень важная роль у Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко), я предлагаю сделать такие планы регионального развития одним из элементов постоянно рассмотрения в рамках работы Совета Федерации. Вчера мы на комитете этот вопрос обсуждали, и такая инициатива была поддержана», — заявил Орешкин.

По его словам, федеральные власти должны обеспечить регионы всем необходимым инструментарием для реализации инвестиционных планов.

«Сейчас мы предлагаем сделать формирование таких инвестиционных планов развития как минимум пятилетними. Очевидно, что наше министерство готово здесь выступать партнёром по созданию и реализации таких планов, оказывать всю необходимую поддержку на федеральном уровне», — указал он.