Северобайкальск, Бурятия, 25 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В самый разгар оленьих турниров заказнике «Фролихинский» на севере Байкала прекратился «рёв» изюбрей. О тревожном событии ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье».

Сайт ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» zapovednoe-podlemorye.ru Волк во Фролихинском заказнике в Бурятии

«Причиной тревожного события, несмотря на круглосуточное дежурство госинспекторов, могли быть и браконьеры», — отметили в руководстве заповедника.

Однако оказалось, что замолчать оленей заставили волки, которых сотрудники Подлеморья назвали «террористами». Появление волков на участке изюбриных боёв удалось зафиксировать при помощи фотовидеорегистраторов.

Отмечается, что в случае появления волков олени продолжают свои турнирные и «свадебные» процедуры, но уже молча.

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