Ярославль, 25 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Правление ярославской торгово-промышленной палаты просит изменить меру пресечения, избранную для президента палаты Павла Кузнецова, соответствующее ходатайство члены правления подписали 24 сентября. С аналогичной просьбой о замене содержания под стражей на домашний арест в прокуратуру обратился бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

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Напомним, президент ЯрТПП Павел Кузнецов, одновременно являющийся директором рыбинского «Завода дорожных машин» был задержан сотрудниками ФСБ 13 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 уголовного кодекса «мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Кузнецову было предъявлено обвинение и рыбинский суд арестовал его на два месяца.

Как заявил корреспонденту ярославского информационного портала YarNews адвокат Павла Кузнецова Михаил Каплин, избранная мера пресечения не соответствует тяжести инкриминируемого деяния.

«Моему доверителю предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что в этом случае мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется», — считает Михаил Каплин.

Такое же мнений высказал и бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, добавив, что не знаком пока полностью с деталями дела.