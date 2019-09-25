Москва, 25 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Раскрытие инвестиционного потенциала регионов должно стать ключевым направлением экономической политики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Орешкин

«Ключевой раздел этого плана направлен на раскрытие инвестиционного потенциала регионов. Что для этого необходимо сделать? Сформировать единое понимание инвестиционных перспектив региона и сконцентрировать на них организационные и финансовые возможности», — заявил Орешкин.

Он отметил, что цикл экономического роста в России длится уже третий год подряд со средним темпом около 2%. Главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы добиться ускоренного темпа роста инвестиционной активности, роста спроса на труд и повышения устойчивых доходов населения.

В первой половине 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение о создании механизма кураторства над десятью регионами с непростым социально-экономическим положением. На примере Тувы, которая демонстрировала по итогам 2017 года самый низкий уровень денежных доходов в стране, в министерстве экономического развития сделали определённые политические выводы.

«Вывод, к которому мы пришли, очень простой и очевидный: непростое социально-экономическое положение региона не является данностью и неизбежностью, а является скорее нашей недоработкой — неспособностью раскрыть потенциал, который есть у республики», — указал Орешкин.