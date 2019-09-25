Черепаново, Новосибирская область, 25 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Заявка Новосибирской области на модернизацию западной и восточной систем теплоснабжения города Черепаново с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Совещание по реконструкции системы теплоснабжения в Новосибирской области

Заявка была подготовлена министерством ЖКХ и энергетики региона по поручению губернатора Андрея Травникова. Глава области подчеркнул важность развития инженерной инфраструктуры города в ходе совещания по реконструкции системы теплоснабжения района ещё в сентябре 2018 года.

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, реализация проектов модернизации систем теплоснабжения Черепаново позволит улучшить надежность теплоснабжения, повысить качество коммунальных услуг и обеспечить безубыточную эксплуатацию объектов системы теплоснабжения.

«Заявка на модернизацию систем теплоснабжения Черепаново, подготовленная МинЖКХ Новосибирской области, была одобрена 24 сентября в федеральном Фонде ЖКХ в Москве. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 млн рублей», — отметил Архипов.

Проект комплексной модернизации системы теплоснабжения был разработан в 2018 году. Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.

Проектом модернизации предусмотрено строительство девяти котельных (восьми газовых и одной угольной) общей тепловой мощностью 40,4 МВт с выводом из эксплуатации всех существующих физически и морально устаревших котельных, строительство и реконструкция 14,7 км тепловых сетей. Проведение работ запланировано на 2019−2020 годы.