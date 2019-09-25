Обнинск, Калужская область, 25 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В музее истории города Обнинска Калужской области 3 октября состоится открытие фотовыставки «Неформальный Путин». Авторы выставки — Наталья Губернаторова и Александр Астафьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы экспозиции.

Admobninsk.ru В Обнинске откроется фотовыставка о Владимире Путине

На фотовыставке издательского дома «Московский комсомолец» — 60 работ, на которых можно увидеть кадры с президентом России Владимиром Путиным. На фотографиях президенте Путин снят в минуты грусти, радости и размышлений. Среди экспонирующихся фотографий — снимки встреч с мировыми лидерами и рядовыми россиянами, «неформатные» кадры церемоний, а также фотографии, сделанные во время отдыха президента.

Ранее выставка «Неформальный Путин» уже побывала в Санкт-Петербурге, Челябинске, Костроме, Краснодаре, Сочи, Майкопе, Омске, Курске, Вологде, Астрахани, Туле, Барнауле, Севастополе, а также в Испании, Германии и Великобритании.