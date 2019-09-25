Москва, 25 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Совфед принял решение о назначении Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Vsrf.ru Вячеслав Лебедев

В ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на то, что назначение происходит на фоне процессуальной реформы.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение верхней палаты парламента кандидатуру действующего главы ВС. Вячеслав Лебедев председательствует в Верховном суде с 1989 года.

Лебедеву в 2019 году исполнилось 76 лет. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.