Москва, 25 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) взыскала через суд у управляющей организации ООО «УК Ремкомплектстрой» задолженность за теплоэнергию в размере более 30 млн рублей, сообщила 25 сентября теплоснабжающая компания на своем сайте.

avantrend Отопление

Согласно размещенному заявлению, «УК Ремкомплектстрой» отказывалась платить за отопление и горячее водоснабжение за период с июня по ноябрь 2018 года. Сообщается, что управляющая компания пыталась оспорить установленные тарифы.

Также ПАО «МОЭК» отмечает, что «УК Ремкомплектстрой» числится в «Антирейтинге компаний-должников», который размещен на сайте теплоэнергетиков, а за период 2016—2017 гг. с данной организации было взыскано 264 млн рублей задолженности.

Стоит отметить, что ПАО «МОЭК» обслуживает более 90% населения Москвы. Компания была создана в 2004 году по распоряжению правительства Москвы, ее акции принадлежат ООО «Газпром энергохолдинг».