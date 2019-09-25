Чита, 25 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. До 2021 года для медицинских работников Забайкалья, в рамках плана социального развития центров экономического роста регионов ДФО, планируется приобрести более 200 квартир, а до конца 2019 года будет закуплено 75 единиц служебного жилья. Такие данные приводит сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Квартира для забайкальского медика

Правительство Забайкальского края Арач-неонатолог Ольга Косякова, получившая квартиру в Шилкинском районе Забайкалья

«На данный момент закуплено 62 жилых помещения в Новой Чаре, Чернышевске Агинском, Могойтуе, Забайкальске, в Хилке, Петровск-Забайкальском, Могоче, Краснокаменске и других населенных пунктах края», — поясняют чиновники, они рассчитывают на увеличение укомплектованности медицинскими специалистами районных медучреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа на жителей региона стали распространять все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. К тому же новое руководство края ведёт активную политику по участию края в программах национальных проектов, что позволило привлечь в Забайкальский край несколько миллиардов рублей инвестиций.

В начале сентября 2019 года квартиры получили два доктора Борзинской центральной районной больницы Забайкальского края — хирургАлексей Захарови врач-педиатр Эльвира Бронникова.

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